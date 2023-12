Ex Milan, Bacca trionfa e scoppia in lacrime: “Nessuno sa cosa ho vissuto”

Una vittoria speciale per Carlos Bacca . L'ex attaccante di Villarreal e Milan , infatti, è tornato a giocare in Colombia ha conquistato il titolo con l' Atletico Junior . La squadra colombiana si è laureata campione per la decima volta nella propria storia , battendo l’Indipendiente Medellin ai calci di rigore. A fine gara, Bacca è scoppiato in lacrime col ricordo della madre purtroppo scomparsa . Ecco il video delle sue parole su X.

"Nessuno sa cosa ho vissuto. Sono arrivato qui tardi perché mia madre voleva vedermi nello Junior, voleva vedermi di nuovo campione e cannoniere. Non ho potuto compiere il suo sogno perché lei è già in paradiso". Un momento molto intenso per Bacca. L'attaccante ha vestito la maglia del Milan per 77 partite con 34 gol e 8 assist. Un trionfo, quello in Colombia, che Bacca si è ampiamente meritato.