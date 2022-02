Donnarumma: “Al PSG va tutto al meglio: adesso qui mi sento a casa”

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan oggi al PSG, ha parlato di come procede la sua avventura nella squadra di Mauricio Pochettino

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan oggi al PSG, ha parlato in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. In merito a come sta andando la sua esperienza a Parigi, nella fila della squadra allenata dal tecnico argentino Mauricio Pochettino, l'estremo difensore della Nazionale Italiana ha dichiarato quanto segue.