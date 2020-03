Donnarumma: “Il giocatore che ho temuto di più? E’ Ronaldo”

NEWS MILAN – Gianluigi Donnarumma, durante una Q&A con i tifosi, visibile integralmente domani dalle ore 13.00 sui canali del club ha parlato del Milan e non solo

A proposito di gol, Donnarumma indica in Cristiano Ronaldo il giocatore più pericoloso mai affrontato: “Ho affrontato grandi attaccanti ma quello che ho temuto di più è sempre stato lui”. Il portiere azzurro, in questo periodo di sosta forzata a causa del Coronavirus, sui social ha pubblicato qualche esercizio fatto per tenersi in forma: “Sto a casa come tutti, mi sto allenando qui”. Un suo possibile sostituto può essere Sergio Rico: ecco i suoi numeri!

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android