Donnarumma: ‘Buffon mi ha detto di andare al PSG e fare la storia del club’

Intervenuto ai microfoni di 'Bein Sport', l'ex portiere del Milan, Gianluigi Donnarumma, ha rilasciato delle dichiarazioni. Il campione d'Europa si è soffermato in particolar modo sul suo trasferimento in estate al PSG, squadra che stasera affronterà il Real Madrid di Ancelotti in Champions League. Queste le sue dichiarazioni: "Buffon mi ha detto di venire qui e di fare la storia di questo club. Il PSG non mi ha mai mollato, venire qui era il mio destino: sono molto orgoglioso di far parte di questo club".