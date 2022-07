Donadoni: “Milan, sarà difficile riconfermarsi. Bella lotta per lo scudetto”

Roberto Donadoni, ala storica del grande Milan, ha commentato la possibile riconferma dei rossoneri in ottica scudetto nella prossima stagione. Queste le sue parole ai microfoni di TuttoMercatoWeb: "Per il Milan sarà difficile riconfermarsi, ma come quando ci giocavo io ogni anno deve essere un’occasione per ripartire e dimostrare qualcosa di nuovo. Lo scudetto resta in bacheca, poi conta il presente. La sfida per i rossoneri sarà dimostrare che non si è trattato di un singolo episodio. Mi aspetto una bella lotta per lo scudetto nella prossima stagione".