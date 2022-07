Di Stefano: “Milan, tre-quattro giorni per chiudere per il trequartista” | News

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Peppe Di Stefano ha parlato del Milan , impegnato questa sera alle 19.00 contro il Wolfsberger , e del mercato dei rossoneri. "Il Milan ha fatto una rifinitura questa mattina. Formazione provata quella raccontata ieri. Oggi verrà provato Adli , la nostra chiave di volta per parlare di De Ketelaere . Il Milan continua a trattarlo, due blitz non sono bastati. Al momento l'accordo non c'è, però chiaramente il Milan si guarda intorno e dall'altra parte sta valutando le richieste del Bruges. Sicuro c'è uno stacco tra le parti, il Milan ne chiede 32 compresi bonus, il Bruges 35 più bonus. Altre squadre si sono fatte da parte. Intanto Maldini è andato allo Spezia, oggi giocherà Adli da trequartisti. Origi lavora a parte, così come Simon Kjaer: per lui si aspetterà settimana prossima".

"Ziyech per assurdo è un giocatore pronto rispetto a De Ketelaere. Il belga è un giocatore che sai che avrà sicuro avvenire, ma non sai se sarà pronto subito. Ziyech è pronto, ha giocato in enormi club e costa meno. E' un giocatore che avrebbe una prospettiva diversa da De Ketelaere, questo frena Elliott. per assurdo il Milan è disposto a spendere per un giovane piuttosto che per uno pronto. Credo che il Milan entro 3-4 giorni vorrà chiudere per il trequartista", conclude Di Stefano.