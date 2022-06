Di Marzio: “Le firme di Maldini e Massara sono previste per domani”

Intervenuto durante 'Calciomercato - L'originale', Gianluca Di Marzio ha parlato del mercato del Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Le firme di Maldini e Massara sono previste per domani. Questa situazione ha fatto slittare alcune trattative come Renato Sanches che ha aspettato il Milan, poi il PSG si è inserito. Campos è l'uomo che l'ha portato al Lille, alla fine ha preferito non tradire il suo vecchio maestro dunque sfuma un obiettivo importante per il mercato del Milan che adesso si concentra sulla difesa e su Ziyech". Milan, le top news di oggi: fatta per i rinnovi di Maldini e Massara. Sanches si allontana.