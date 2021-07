Di Marzio: “60 milioni spesi dal Milan, va sottolineato lo sforzo economico”

Gianluca Di Marzio, noto giornalista, ha sottolineato il noto sforzo economico del Milan in chiave di mercato: ecco le sue parole

Intervenuto nel corso di 'Calciomercato - L'originale', Gianluca Di Marzio ha voluto sottolineare lo sforzo economico del Milan, club che ha già speso circa 60 milioni di euro sul mercato. Queste le parole dell'esperto di mercato. "In un mercato di grandi difficoltà economiche per tutti, il Milan ha già speso 60 milioni di euro senza incassarne. Perché sono 28 milioni per Tomori, 7 per Tonali, 1 per Giroud, 16 Maignan, 4 Ballo-Touré e 3 milioni e mezzo per il prestito biennale di Brahim. Sono 59 milioni. Va sottolineato lo sforzo economico per dare a Pioli subito le priorità. Ora si coglieranno le opportunità: a destra Dalot se il Manchester apre per il prestito oppure Odriozola, il trequartista se si troverà l’occasione nelle prossime settimane, l’attaccante giovane se sarà Kaio Jorge o un altro. Insomma, ora il Milan ha speso tanto ed è pronto a cogliere le opportunità che arriveranno".