Di Gennaro: “Il Milan ha ancora delle chance, ma solo al 30%”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato del Milan in vista del ritorno della semifinale di Champions League contro l'Inter: "I risultati sono quelli che portano avanti gli allenatori. In questi anni ha fatto di più di quello che poteva fare. Quest'anno alti e bassi, è stato un momento veramente difficile. Nel primo tempo con l'Inter non ha reso alle sue possibilità. Quando ti manca uno come Leao vuol dire tanto. Vediamo come tornerà il portoghese".