De Vecchi: “Prati era un idolo: ho potuto stimarlo come uomo”

MILAN NEWS – Walter De Vecchi, ex calciatore del Milan negli anni Settanta ed Ottanta, successivamente allenatore nelle Giovanili del club rossonero, era presente questa mattina, all’oratorio ‘Paolo Sesto‘ di Alzate Brianza, ai funerali di Pierino Prati, ex centravanti del Milan, della Roma e della Nazionale Italiana, scomparso lunedì all’età di 73 anni.

“Da giocatore del settore giovanile per noi era un idolo ed era un piacere giocarci contro. Successivamente poi ho avuto modo di lavorarci assieme come promotore dei camp estivi del Milan e ho potuto stimarlo come uomo. Pierino è stato davvero una grande persona, semplice, che non ha mai fatto pesare nulla nonostante il suo grandissimo passato”, ha detto De Vecchi. GUARDA QUI IL VIDEO DI ADDIO DEL MILAN A PRATI >>>