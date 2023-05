De Siervo: “La Serie A sta tornando in cima al mondo, vicino alla Premier”

Le parole di Luigi De Siervo sulla Serie A

"La Coppa Italia è il simbolo del nostro calcio che rinasce. Il calcio italiano è tornato in cima al mondo, siamo molto felici, così come siamo felici che negli ultimi 4 anni ci sono stati 4 campioni d'Italia diversi. Il nostro competitor naturale è la Liga spagnola, c'è una sana competizione con loro. La Serie A sta riprendendo il posto che merita, in cima al mondo, vicino alla Premier".