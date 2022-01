De Rosa: “Ibra e Giroud come attaccanti? Milan dietro alle rivali”

Il giornalista Geri De Rosa ha analizzato l'attacco del Milan, più indietro rispetto alle rivali viste le presenze di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud

Il giornalista Geri De Rosa ha analizzato l'attacco del Milan, più indietro rispetto alle rivali viste le presenze di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport': "Guardando la carta d'identità delle due punte del Milan, i rossoneri restano un po' indietro alle rivali da un punto di vista di centravanti. Ma è complicato trovare un giocatore che s'inserisca dietro questi due giocatori di personalità. Forse è meglio restare fermi e non rovinare un bel giocattolo, alternative non ce ne sono in giro. Come filosofia mi sembra quella giusta, ma qualche rischio c'è".