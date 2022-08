De Paola sul Milan: ”Sembra una macchina da guerra in questo momento”

“Il Napoli poteva ritrovarsi da solo a punteggio pieno, ma al primo ostacolo vero che ha trovato davanti è stato fermato. Pur con una sconfitta rovinosa l’Inter è a un punto dalla vetta, fa impressione la Juve dietro al Torino. Il Milan sembra una macchina da guerra in questo momento, siamo ancora in una fase interlocutoria del campionato. Ci sono un po’ di cose da rivedere intorno alla Juventus. Non è accettabile che dopo un aumento di capitale di 700 milioni alla seconda giornata dopo un pareggio a Genova si debba sentire “la Juve non ha preso gol”. È troppo poco, anche quanto visto contro una Roma che è stata poca roba a Torino''. Ecco come e dove vedere Sassuolo-Milan in tv o diretta streaming >>>