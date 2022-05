De Laurentiis: “Stadio? Difficile mettere fuori causa Camorra, Mafia e Ndrangheta”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato delle difficoltà di poter ammodernare lo Stadio Diego Armando Maradona

In occasione della consegna, al Sindaco di Napoli, di una statuetta raffigurante Diego Armando Maradona, Aurelio De Laurentiis ha parlato dello stadio dei partenopei e del futuro di Spalletti. Queste le sue dichiarazioni riportate da 'Calcio&Finanza': "Rimetteremo a posto lo stadio e lo faremo diventare bellissimo, ma dobbiamo studiare tutte le situazioni per farlo funzionare. È vero che in Inghilterra ci sono gli stadi migliori al mondo e c'è una legge che ha messo fuori causa gli hooligan, ma noi non possiamo mettere fuori casa la Camorra, la Mafia, la 'Ndrangheta, è un po' più complicato, serve capacità di adattamento. lo stadio noi lo rimetteremo a posto e lo faremo diventare un bellissimo stadio, ma dobbiamo studiare tutte le problematiche collaterali che lo facciano funzionare".