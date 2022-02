De Grandis: “Tonali un mix tra Pirlo e Gattuso. Lo paragono a De Rossi”

Stefano De Grandis, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni sul centrocampista del Milan Sandro Tonali

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport 24', Stefano De Grandis ha parlato di Sandro Tonali. Queste le sue dichiarazioni: "Tonali è cresciuto tantissimo, al momento è il miglior prospetto italiano in mezzo al campo. E' stato paragonato a tanti giocatori, per me è un mix tra Pirlo e Gattuso, quindi lo paragonerei a De Rossi o Albertini, quindi un regista che non ha i piedi di Pirlo, ma con capacità geometriche e capacità anche di contrastare".