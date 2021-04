De Grandis: “Il Milan oggi ha sofferto ma sta tenendo. Leao troppo lezioso”

Le ultime notizie sul Milan. Stefano De Grandis ha commentato la vittoria di oggi del Milan contro il Genoa e la prestazione di Rafael Leao

Stefano De Grandis, noto giornalista, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della vittoria del Milan di oggi contro il Genoa e della prestazione sottotono di Leao. Queste le sue parole. "Il Milan oggi ha sofferto, vincendo grazie ad un autogoal di Scamacca. I rossoblù hanno avuto anche altre occasioni. Ma il Milan sta tenendo, era da tanto che non vinceva in casa. I rossoneri hanno rabbia, forza ed entusiasmo e potranno tenere fino alla fine. L'Inter è costretta a vincere anche stasera. Leao? E' pieno di talento, ma anche troppo lezioso. Pioli ha fatto entrare poi un centravanti vero (Mandzukic, ndr) che ha messo un pizzico di preoccupazione in più nei difensori del Genoa andando indirettamente anche a causare l'autogoal di Scamacca". Ecco gol e highlights del match tra Milan e Genoa, terminato 2-1 per i rossoneri