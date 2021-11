Costacurta: “Tanti gol ma tanti errori. Gabbia poteva fare meglio” | News

Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero e opinionista, ha parlato della partita tra Fiorentina e Milan

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Fiorentina-Milan, Alessandro Costacurta ha analizzato il match perso dai rossoneri. Queste le parole dell'ex difensore. "Ci sono stati tanti gol, ma quasi tutti arrivati dopo errori dei singoli. Anche sul primo gol di Vlahovic per me Gabbia poteva fare meglio, la posizione iniziale del difensore rossonero doveva essere interpretata meglio. Vlahovic comunque è davvero tanta roba". Milan, le top news di oggi: stop per Rebic, idea dal Real Madrid.