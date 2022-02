Costacurta: “Contro l’Inter il Milan è riuscito a tirare fuori la chimica”

Alessandro Costacurta, ex calciatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla reazione del Milan contro l'Inter

Il Milan non molla mai. Verrebbe da dire questo a fronte di quanto vista sia nel derby che in altre occasioni durante questa stagione. Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Alessandro Costacurta si è soffermato proprio su questo aspetto. "Quante volte abbiamo detto che il Milan sembrava dovesse affogare? E' incredibile come questa squadra si trovava a sette lunghezze al 70esimo, ma come al solito è riuscito a tirare fuori questa chimica".