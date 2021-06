Costacurta: “Donnarumma? Non è bello aver tirato tutto per le lunghe”

Alessandro Costacurta, in un'intervista rilasciata a 'SportWeek', ha parlato del mancato rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan

Alessandro Costacurta, in un'intervista rilasciata a 'SportWeek', ha parlato del mancato rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan. Queste le dichiarazioni: "Speravo che la storia del rinnovo col Milan si risolvesse prima, in un senso o nell'altro. Non è bello aver tirato tanto per le lunghe le discussioni, ma Gigio ci convive da tanto e questo non gli ha impedito di giocare un campionato da protagonista; anzi, da migliore nel suo ruolo. Ha le spalle larghe per sopportare la pressione".