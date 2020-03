Corvino: “Caos societario Milan? È normale quando si cambia proprietà”

NEWS MILAN – Pantaleo Corvino, ex direttore sportivo fra le altre di Fiorentina e Bologna, ha parlato del Milan ai colleghi di ‘TuttoMercatoWeb.com’.

Corvino si è espresso in questi termini sul caos societario in casa rossonera: “Quando ci sono dei cambi di società è normale che ci siano momenti di tempesta. Nel vissuto di ogni club ci sono periodi di grande travaglio. Sono sicuro che il Milan ritroverà la quiete e tornerà grande”.

L’ex Presidente del club di Via Aldo Rossi, Yonghong Li, ha intanto parlato, via social, del licenziamento di Zvonimir Boban: per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android