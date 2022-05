Corsa scudetto, Zambrotta: “Il calendario dice Inter, l’entusiasmo Milan”

Nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Gianluca Zambrotta si è espresso sulla corsa scudetto che vedrà impegnate Milan ed Inter

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta il pensiero di undici campioni del mondo dell'Italia 1982 e 2006. Fra questi vi è Gianluca Zambrotta , che si è così espresso in merito alla corsa al titolo:

Sulla vincente fra Milan ed Inter : "Sulla carta, in base al calendario, potrei dire Inter, ma se guardo la classifica e l'entusiasmo del momento, dico Milan: oltre al vantaggio negli scontri diretti, arriva con una buona forma fisica ed ha grande entusiasmo. Saranno veramente in tanti i tifosi rossoneri a Verona...".

Sui possibili giocatori decisivi: "Entrambe hanno diversi giocatori capaci di decidere, così meglio fare tre nomi per squadra. Per il Milan direi Leao, Maignan e Tonali. Per l'Inter, invece, Perisic, Lautaro e Handanovic".