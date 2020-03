Coronavirus, Castillejo: “Le mie giornate in quarantena”

MILAN NEWS – Samuel Castillejo racconta la sua quotidianità durante questa quarantena per via dell’emergenza Coronavirus. L’esterno spagnolo sta bene, non ha sintomi, e parla anche del programma di allenamenti avuto dal Milan per questi giorni.

Cosa faccio durante il giorno? È un po’ noioso, dormo, mi alzo, cucino, pulisco, parlo con la famiglia… La scorsa settimana sono andato al supermercato, ancora non eravamo a questo punto ma già sembrava un ospedale invece che un supermercato, c’era gente con maschere e guanti. Io sono qua solo, la mia famiglia è in Spagna”.

Il Milan, come a tutti i suoi compagni di squadra, ha dato un programma personalizzato a Castillejo: “Faccio quei pochi esercizi che posso fare in casa. Il club mi ha mandato un programma, ma senza uscire puoi fare poco, serve per non buttare via la forma fisica. Quanti giorni ancora? Il prossimo lunedì in teoria dovremmo andare a Milanello, ma credo questo momento proseguirà visti i giocatori contagiati e il campionato fermo”.

Castillejo è solo in casa, lontano da amici e famiglia. Saprà cucinare? Ecco la sua risposta >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android