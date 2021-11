Condò: “Il Milan può andare a Madrid per giocarsi l’Europa League” | News

Paolo Condò, noto giornalista, ha detto la sua circa la possibilità del Milan di passare il girone di Champions League: ecco le sue parole

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Milan-Porto, Paolo Condò ha parlato della possibilità di vedere i rossoneri passare il girone di Champions League. Queste le parole del giornalista. "E' una pura combinazione matematica, ma l'Atalanta di tre anni fa si qualificò con sette punti: perse le prime tre, pareggiò con il Manchester City la quarta e vinse le altre due. Ma non credo in parallelismi, quel girone era abbastanza scarso, questo era il girone di ferro. E' chiaro se il Liverpool vincesse e l'Atletico rimanesse a quattro, i rossoneri possono andare al Wanda per giocarsi l'accesso in Europa League".