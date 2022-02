Condò: “Oggi è mancato Ibrahimovic, sarebbe stato prezioso” | News

Paolo Condò, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni su Zlatan Ibrahimovic, assente questa sera in Salernitana-Milan

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Salernitana-Milan, Paolo Condò ha rilasciato delle dichiarazioni. La gara è terminata 2-2, con i rossoneri autori di una prestazione negativa. Il giornalista si è soffermato, in particolar modo, dell'assenza di Zlatan Ibrahimovic. Queste le sue dichiarazioni: "Oggi è mancato Ibrahimovic. Io non sono uno che lo ritiene un totem assoluto. Il Milan si è affrancato dal suo dominio psicologico quest'anno, vero. Ma in gare come queste, uno come lui, sarebbe stato preziosissimo". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>