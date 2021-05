Compagnoni: “Donnarumma? Raiola non accetterà l’attuale offerta del Milan”

Maurizio Compagnoni, telecronista di 'Sky Sport', ha parlato del futuro di Gianluigi Donnarumma e delle intenzioni di Mino Raiola

Maurizio Compagnoni, telecronista di 'Sky Sport', ha parlato del futuro di Gianluigi Donnarumma e delle intenzioni del suo agente Mino Raiola. Le dichiarazioni: "Per come si sta profilando la corsa alla Champions League, ha ampie possibilità di rimanere al Milan. A questo punto Donnarumma potrebbe accettare l'offerta del Milan da 7 milioni più bonus anche se, a detta di molti, appare bassa. Una soluzione per il Milan potrebbe essere quella di rinnovare Donnarumma con l'inserimento di una clausola rescissoria non troppo alta, così da trovare un punto d'incontro con Raiola. Si potrà trovare un compromesso ma non credo che Raiola accetterà l'attuale offerta del Milan".