Colonnese: “Il Milan è tornato ai suoi livelli, non è più una sorpresa”

L'ex calciatore Francesco Colonnese ha parlato di un Milan che non può essere più considerato una sorpresa. Queste le dichiarazioni nel suo intervento a 'Sky Sport': "Il Milan non è più una sorpresa. Ha un allenatore serio e che fa giocare molto bene la squadra così come un direttore sportivo che è una leggenda ed è molto preparato. I rossoneri sono tornati ai livelli che gli competono".