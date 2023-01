Colombo: “Farei comodo al Milan? Adesso faccio comodo al Lecce” | News

Lorenzo Colombo sta disputando, tutto sommato, una buona stagione con la maglia del Lecce. L'attaccante di proprietà del Milan è arrivato a quota 4 gol in campionato, con l'ultima rete segnata due giorni fa contro la Lazio e che è risultata determinante per la vittoria della squadra di Marco Baroni. Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Colombo ha parlato dei suoi obiettivi. Queste le sue dichiarazioni: "Prossimo obiettivo? Confermarsi. L’anno scorso ero partito forte poi mi sono bloccato, ora voglio continuare a fare così bene imparando dagli errori passati. Con gli anni, affermarmi come uno dei migliori giocatori italiani. Farei comodo al Milan? Faccio più comodo al Lecce in questo momento". Cardinale tra Milan, Yankees e Ben Affleck: il ritratto di ‘Business Insider’.