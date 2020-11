Cobolli Gigli: “Ibrahimovic? Non ci sono definizioni. Superiore agli altri”

Milan, Cobolli Gigli esalta Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, è intervenuto a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto. Queste le sue parole su Zlatan Ibrahimovic. “Esce da qualsiasi definizione. Ha sempre saputo giocare un grande calcio, ma a 39 anni fa delle cose in cui si vede che il cervello calcistico, con un fisico che risponde, è qualcosa di superiore rispetto a quello di tanti altri giocatori. Ha influenza per i suoi compagni, è una rarità che non credo si ripeterà spesso”, ha dichiarato.

