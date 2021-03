Cistana: “Non è il Tonali che ci aspettavamo. La maglia del Milan pesa”

Andrea Cistana, difensore del Brescia, ha parlato di Sandro Tonali, centrocampista del Milan e suo ex compagno di squadra

Andrea Cistana, difensore del Brescia, ha parlato in conferenza stampa. Cistana si è soffermato su Sandro Tonali, centrocampista del Milan e suo ex compagno di squadra: "Tra me e Sandro ci sono tante differenze, non si possono paragonare le storie. Tonali ha avuto qualche difficoltà al Milan, indossare quella maglia può aver pesato particolarmente, si sa che tifa Milan. Il suo lo sta facendo, non è il Tonali che ci aspettavamo ma le sue prestazioni le sta facendo. Io penso a far bene qui, poi quello che verrà verrà. Il resto dipenderà da quello che riuscirò a fare".