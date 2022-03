Chiti (ex Cagliari): “Trovarsi di fronte Van Basten e Gullit faceva effetto”

Flavio Chiti, ex difensore del Cagliari, ha raccontato una partita del 1992 contro il grande Milan di Ruud Gullit e Marco Van Basten

Flavio Chiti, ex difensore del Cagliari, ha raccontato una partita del 1992 contro il grande Milan di Ruud Gullit e Marco Van Basten. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoCagliari.net': "Trovarsi di fronte a gente come Van Basten e Gullit faceva un certo effetto, ma all'epoca c'era tutt'altra mentalità. Entravi in campo e davi tutto, qualsiasi fosse la tua età e l'avversario che ti trovavi davanti. Andammo in vantaggio con Bisoli, ma poi nella ripresa si scatenò Van Basten che realizzò una tripletta. Io marcai Simone nel primo tempo e Massaro nella ripresa. Quest'ultimo era un giocatore rapidissimo, mentre io soffrivo di crampi perché non avevo un gran ritmo partita avendo fino a quel momento giocato poco. Commisi un fallo di mano che diede al Milan il rigore del terzo goal. Ricordo che il giorno dopo venne a trovarmi a casa Menichini (l'allenatore in seconda, ndr) per sapere come mi sentissi. Ma gli risposi che stavo bene, che si trattò di un errore che possono commettere tutti".