Chiellini: “Juve da Scudetto? L’Inter, ad oggi, è davanti a tutte”

Giorgio Chiellini, nuovo acquisto del Los Angeles FC, ha parlato della griglia Scudetto per la prossima Serie A. Per l'ex difensore della Juventus i bianconeri non saranno assolutamente favoriti. Anzi. Davanti a tutti, per il livornese, c'è l'Inter, nonostante il secondo posto ottenuto nella scorsa stagione.