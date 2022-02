Chalaris: “Camara gran talento, ecco perché piace a Liverpool e Milan”

Notis Chalaris, giornalista di 'BnSports', ha rilasciato delle dichiarazioni sul calciatore dell'Olympiakos Aguibou Camara

Intervenuto ai microfoni di 'Tuttomercatoweb.com', il giornalista di 'BnSports', Notis Chalaris ha rilasciato delle dichiarazioni su Aguibou Camara, calciatore in forza all'Olympiacos. Queste le sue dichiarazioni: "Aguibou Camara è uno dei giocatori che può inventare la giocata dal nulla. Ha un talento eccezionale e fa una grande differenza nella rosa, ecco perché piace a grandi squadre come Liverpool e Milan". Guineano classe 2001, Camara ricopre il ruolo di trequartista ma, all'occorrenza, può anche giocare sulle fasce. Questa sera è sceso sul campo del 'Gewiss Stadium' durante la sfida di Europa League tra Atalanta e Olympiacos, partita terminata 2-1 per la squadra di Gasperini.