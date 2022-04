Cecchi Gori: “Ho tanto affetto per Pioli, ma per lo scudetto dico Inter”

Vittorio Cecchi Gori, ex presidente della Fiorentina, ha rilasciato delle dichiarazioni su Stefano Pioli e su chi vincerà lo scudetto

Vittorio Cecchi Gori è stato il presidente della Fiorentina dal 1993 al 2002. Durante quel decennio, l'ex numero uno viola ha conquistato due Coppa Italia e una Supercoppa italiana. Rimasto coinvolto in una grave crisi finanziaria, la Fiorentina fallì e dovette ripartire dalla Serie C2. In visita quest'oggi a Firenze, Cecchi Gori è stato intercettato da 'Tuttomercatoweb.com', il quale ha rilasciato delle dichiarazioni su Stefano Pioli e sulla lotta scudetto. Queste le sue parole: "Ho tanto affetto per Stefano Pioli anche perché è una persona gradevole. Ma sportivamente ce l'ho ancora col Milan per quello Scudetto che ci hanno tolto uno Scudetto che ancora è una ferita nel mio cuore. Io dico quindi Inter, anche se ho affetto anche per De Laurentiis". Milan, le top news di oggi: giornata di vigilia, Pioli in conferenza.