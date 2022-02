Cassano: “Il mercato del Milan? Mi sarei aspettato un colpo alla Isak”

Antonio Cassano, ex calciatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni sul calciomercato del Milan che si è appena concluso

Intervenuto durante la diretta della 'BoboTv', Antonio Cassano ha rilasciato delle dichiarazioni sul calciomercato del Milan. Queste le parole dell'ex rossonero: "Il Milan ha preso questo ragazzino qua (Lazetic, ndr). Sarò sincero: mi aspettavo di più, soprattutto in mezzo perché hai un punto interrogativo su Kessié che da oggi può firmare con chi vuole. Noi calciatori siamo abbastanza particolari. Il Milan deve raggiungere degli obiettivi importanti, che è la Champions League. Hanno preso Lazetic, che pare sia di grande futuro. Mi sarei aspettato un colpo alla Isak". Marco Bellinazzo in esclusiva: "Per Elliott Milan già competitivo".