Cassano: “Il Milan mi piace tanto. Pioli si è evoluto in positivo” | News

Intervenuto durante una diretta su Twitch della 'Bobo Tv', Antonio Cassano ha speso delle belle parole sul Milan. Queste le parole di 'Fantantonio'. "Il Milan contro la Lazio è partito alla grande, ha continuato alla grande e ha finito alla grandissima. Ha strameritato il successo. Inoltre sapete cosa mi convince? La rosa larga, occhio perché se gioca così il Milan fa paura. Pioli ha giocato a uomo sui giocatori fondamentali di Sarri. Poi è entrato il fenomeno, lo svedese, Ibrahimovic. A 40 anni continua a far paura a livello qualitativo. Il Milan mi piace tanto, ancora di più dell'anno scorso. Pioli si è evoluto in positivo, in questi anni di Milan è cresciuto tanto, questo è segno di intelligenza. Tonali ha fatto una grandissima partita, adesso lo vedo più sciolto e più libero. Voglio sottolineare anche Tomori, un acquisto meraviglioso che fa rendere bene anche gli altri compagni come ad esempio Romagnoli". Ecco le parole di Stefano Pioli alla vigilia di Liverpool-Milan.