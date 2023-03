Carragher sicuro: “Conte vuole farsi esonerare dal Tottenham” | News

E' diventato virale lo sfogo di Antonio Conte dopo la partita tra Southampton e Tottenham, gara terminata 3-3. Gli 'Spurs' conducevano il match per 3-1, ma poi sono stati rimontati. Ciò ha scaturito l'ira dell'ex allenatore dell'Inter che ha parlato così in conferenza stampa: "Siamo scomparsi dal gioco, è incredibile quello che questa squadra ha fatto in campo negli ultimi mesi. il Tottenham non è una squadra, sono 11 giocatori che vanno in campo. Vedo solo giocatori egoisti che non vogliono aiutarsi a vicenda o mettere il cuore in campo. Il Tottenham è abituato a questo, non gioca per qualcosa di importante, è un club che non vuole essere sotto pressione e sotto stress. Questo ce lo dice la storia, basta vedere che questo presidente è qui da 20 anni e non ha mai vinto niente. Perché?"