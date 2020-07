Caressa: “Rangnick al Milan non mi convince, ecco perché”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il pensiero di Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, sulle ultime in casa Milan. In particolare si è soffermato sulla questione allenatore, con Stefano Pioli pronto a lasciare il posto a Ralf Rangnick per la prossima stagione. Il tedesco diventerà manager rossonero, nel ruolo di allenatore, direttore tecnico e responsabile del settore medico.

“Auguro a Rangnick di fare bene al Milan. Personalmente ho qualche perplessità, noi siamo una realtà un po’ particolare. Gli allenatori stranieri che sono venuti in Italia ad insegnare come si gioca a calcio spesso sono andati male. Quelli che hanno vinto, come Mourinho, erano diversi: erano tecnici che puntavano più sull’aspetto emozionale che su quello tattico”.

