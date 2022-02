Caressa: “Maignan, stagione di grande continuità. Su Tonali e Giroud…”

Fabio Caressa ha inserito nella sua top 11 del 24° turno di Serie A Mike Maignan, Sandro Tonali e Olivier Giroud: ecco le sue dichiarazioni

Intervenuto attraverso il proprio canale 'YouTube', Fabio Caressa ha stilato la sua 'top 11' del 24esimo turno del campionato di Serie A. Presenti tre milanisti: Maignan, Tonali e Giroud. Queste le sue parole sui tre rossoneri: "In porta Maignan ed è abbastanza evidente il perché. Sta giocando una stagione grandissima, di grande continuità. Attenzione a dire che sia più forte di Donnarumma perché le cose non stanno così però bisogna fare i complimenti ad una persona in particolare: Massara. E' un ragazzo colto, delizioso che è cresciuto con Sabatini. Già quando faceva l'aiutante di Walter, quando parlavi con lui, dimostrava una grande conoscenza di calcio internazionale e capacità di riconoscere i giocatori. Per un direttore sportivo non è solo importante fare le trattative, ma è anche importante individuare dei calciatori che possano essere utili e forti. Spesso sono loro a scegliere i calciatori, non gli allenatori. Non tutti gli allenatori conoscono tutti i giocatori, non è detto che riescano a guardare con continuità le prestazioni di altri calciatori. Quindi si devono affidare alla conoscenza dello staff. Grandi complimenti a Ricky. Non è in top 11, ma Brahim Diaz è stato decisivo nel derby. Grandi complimenti a Ricky".