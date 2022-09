Cardinale: “Milan gigante addormentato: lo riporterò in alto” | News

Gerry Cardinale, nuovo proprietario del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni sul club rossonero acquistato di recente

Enrico Ianuario

Intervenuto in occasione della 'Leaders Week' a Londra, Gerry Cardinale ha parlato del Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Redbird è andato a scuola per cinque anni sul calcio europeo e ha incontrato oltre duecento club in tutta Europa durante quel periodo prima di acquistare il Milan, che è un acquisto lungimirante. Il Milan, secondo me, è una delle cose più emozionanti che abbiamo fatto. Penso che il Milan sia un gigante addormentato, il nostro interesse per il club e il suo brand riguardava anche la Serie A e quelle che pensiamo siano possibilità di crescita per questo campionato".

"Non penso che ci dovrebbe essere un differenziale di tre a uno tra i ricavi dei media in Premier, La Liga e Serie A. Non guardo una squadra senza guardare l'ecosistema in cui si trova. E vedo un enorme valore incorporato e una traiettoria di crescita di valore sia per il Milan che per la Serie A. E il modo in cui la pensiamo è che le nostre attività di riportare il Milan in alto dovrebbe avere un effetto derivativo nell'aiutare a rialzare tutto il sistema Serie A", ha proseguito Cardinale.

"Penso che siamo stati chiari con Fenway Sports Group, stiamo continuando a guardare come ad una piattaforma per l'aggregazione di squadre blue chip. Abbiamo il baseball, il calcio europeo, l'hockey, la produzione di contenuti. Dovresti aspettarti che stiamo andando a prendere un duro colpo in NBA, vedremo se potremo mai arrivare lì con la NFL se le regole si evolvono. Ma per la maggior parte abbiamo investito un sacco di soldi per lavorare in varie parti della catena del valore nello sport e nei media sportivi. Non credo che si possa comprare abbastanza bene da stare seduti lì, parcheggiare i soldi e presumere che tutto andrà in alto. Penso che si debba rimboccare le maniche, integrare il personale operativo, investire in personale in collaborazione con il titolare dei diritti, e possedere di più. Quindi quello su cui mi concentrerò nel prossimo periodo di tempo sarà possedere di più", ha concluso Cardinale. Milan, le top news di oggi: ultime verso Empoli. Yonghong Li, nuovo rinvio.