Capello: “Il Milan resta la prima rivale dell’Inter per lo scudetto” | News

Fabio Capello, ex allenatore, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla stagione in corso del Milan e sul prossimo match contro la Juve

'La Gazzetta dello Sport' ha rilasciato, in anteprima, alcune dichiarazioni di Fabio Capello che usciranno domani su 'SportWeek'. Ecco alcune dichiarazioni dell'ex allenatore, il quale ha parlato anche di Milan e Juventus: "Sarà difficile per entrambe, la Juve è in ripresa e al Milan mancano giocatori importanti. Ma i rossoneri hanno un gioco frizzante, accelerano, specialmente sulla sinistra con Theo e Leao, in maniera elegante, direi quasi delicata. Restano i primi rivali dell’Inter nella corsa verso lo scudetto. La Juve? Dopo tanti anni di vittorie, vedersi in queste condizioni non è facile da sopportare. La maglia pesa". Milan, le top news di oggi: asse di mercato caldo con la Juve. Orsato out.