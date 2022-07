Capello: “Dybala? Spero resti in Serie A. Ha estro e fantasia da buon mancino”

Fabio Capello, ex allenatore di Milan e Juventus, ha parlato delle qualità di Paulo Dybala, spesso accostato ai rossoneri negli ultimi giorni

Fabio Capello, ex allenatore di Milan e Juventus, ha parlato delle qualità di Paulo Dybala, spesso accostato ai rossoneri negli ultimi giorni. 'Don Fabio' si augura che l'argentino possa restare in Serie A: un campione come lui serve al campionato italiano. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'La Gazzetta dello Sport'.