Cantona: “Cristiano Ronaldo prenda esempio da Ibrahimovic”

"Ci sono due tipi di veterani: quello che vuole giocare tutte le partite perché pensa ancora di avere 25 anni e quello che si rende conto di non avere 25 anni ed è qui per aiutare i giovani calciatori, sa che non giocherà tutte le partite, ma è consapevole che avrà il suo momento. Ci sono giocatori che aiutano i nuovi: Ibrahimovic lo fa ancora con il Milan, Ryan Giggs o lo stesso Maldini quando era al Milan. Cristiano Ronaldo non si rende conto di non avere 25 anni. È già più grande e non sa che, invece di non essere contento per non aver giocato tutto, dovrebbe accettare la situazione".