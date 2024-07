Canovi: “Rabiot al Milan? Al momento non c’è nulla di reale, ma…”

Intervenuto a Tmw Radio, Alessandro Canovi ha parlato della situazione di Adrien Rabiot, centrocampista accostato al Milan: "In questo momento con l'arrivo di Thuram cominciano ad esserci diversi giocatori in mezzo. Rabiot può piacere a tanti club, non so se ha ancora dato una risposta alla Juve. Sarebbe meglio se rimanesse, bisogna vedere cosa succederà dopo. Cose reali non credo ci siano. Ci sono Fagioli, Locatelli, il centrocampo con un altro colpo sarebbe completo. Tutto il club stima Rabiot, non solo Motta".