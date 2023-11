Cannavaro: “Milan e Napoli possono rientrare per la lotta Scudetto”

Fabio Cannavaro, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni, soffermandosi sulla lotta Scudetto in Serie A

Fabio Cannavaro , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sport Mediaset', soffermandosi sulla lotta Scudetto in Serie A e citando anche il Milan . Ecco, dunque, le sue parole a riguardo.

Le parole di Fabio Cannavaro sulla lotta Scudetto

Per lo scudetto in Serie A sarà una lotta solo tra Inter e Juventus? "No, il campionato è ancora lungo. L’Inter è la squadra più attrezzata. La Juve è quella che sta facendo meglio. Poi ci sono pure Milan e Napoli che possono rientrare".