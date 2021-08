Calciomercato Milan – Marchetti: “Potrebbero esserci nomi a sorpresa”

Luca Marchetti, noto esperto di calciomercato, ha parlato dei possibili movimenti in entrata del Milan: ecco le sue parole

Intervenuto ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb.com', Luca Marchetti ha parlato del calciomercato del Milan. Queste le parole del noto giornalista di Sky Sport. "Dopo Pellegri, il Milan vuole chiudere per Bakayoko e poi impreziosire la linea dei trequartisti. Messias, Adli e Corona sono i due nomi più caldi: sono diversi, anche se entrambi possono giocare sulla trequarti. Non escludo che ci possano essere anche nomi a sorpresa in questi ultimi giorni di mercato, in cui ci saranno molte opportunità". Bakayoko, Jesus Corona e non solo: ecco le top news sul calciomercato del Milan.