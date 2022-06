Galli: “Non penso che il Milan si farà scappare Maldini e Massara”

Filippo Galli, ex difensore del Milan, ha parlato di Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti in scadenza di contratto. Le dichiarazioni

Daniele Triolo

Filippo Galli, ex difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva su Paolo Maldini e Frederic Massara a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco le sue dichiarazioni.

Su Maldini e Massara ancora senza contratto: "È stata una sorpresa per tutti. Sia Maldini sia Massara avrebbero meritato il prolungamento a campionato finito, per il risultato finale ma anche per il processo con cui sono arrivati alla vittoria".

Sulle sensazioni che ha in merito al rinnovo di Maldini e Massara: "Penso che la situazione si possa risolvere a breve. Al di là dei nodi da sciogliere, non credo che la proprietà voglia farsi scappare due professionalità come queste. Per Massara parla una carriera da direttore sportivo lunga e navigata, Paolo ha dimostrato di sapersi muovere con grande competenza anche da direttore tecnico. Il suo peso e la sua storia sono una garanzia per il Milan".

Sulla trattativa arenatasi per la richiesta di Maldini di maggiore autonomia nelle decisioni: "Se è così, si può e si deve trovare un compromesso, per il bene di tutti. Un'intesa a metà strada, che permetta a Paolo di decidere senza troppi condizionamenti ed alla proprietà di poter comunque dare tutti i suoi pareri. Tutti dovranno mettere da parte un pezzettino d'orgoglio, perché il Milan viene prima. E il mercato potrà partire. Mi pare che in questo momento il Milan stia perdendo la possibilità di muoversi in un certo modo".

Sulla rottura come scenario plausibile: "Non credo che uno slittamento di qualche giorno possa cambiare le cose. Maldini e Massara vogliono proseguire a lavorare per portare il club ancora più in alto, dalla seconda Stella ad una Champions League da protagonista".

Sui nomi di Marco Asensio, Julian Draxler e Charles De Ketelaere come 'rumors' di mercato: "Tutti giocatori da Milan. Ma mi aspetto un mercato razionale, in linea con il principio della sostenibilità. E se sarà così, Maldini e Massara hanno già dimostrato di saper costruire un gruppo vincente". Difesa e attacco, il Milan guarda al futuro: le ultime news di mercato >>>