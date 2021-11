Calciomercato Milan – Faivre: “Ecco quali sono le mie caratteristiche”

Romain Faivre, obiettivo di calciomercato del Milan, ha spiegato le sue caratteristiche nell'intervista alla Gazzetta dello Sport

Romain Faivre, obiettivo di calciomercato del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Faivre ha parlato anche delle sue caratteristiche: «Per imporsi nel calcio è necessario avere personalità e carattere, anche per sfidare grandi star come quelle del Psg. A casa sono un tipo tranquillo, ottimista, in campo sono un guerriero, non temo nessuno. Sono tecnico con una buona visione del gioco. Devo migliorare la fase difensiva». Ecco le altre dichiarazioni di Faivre.