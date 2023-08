Inter, Marotta: “Mercato arabo un fenomeno arrivato all’improvviso”

Intervistato dai microfoni di RadioTV Serie A, il dirigente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato del fenomeno legato al mercato dell'Arabia Saudita: "Questo fenomeno è arrivato all’improvviso, tante leghe europee non erano pronte e non abbiamo ancora decifrato l’effetto. Dal punto di visto spettacolo sportivo la qualità è scesa, hanno preso 22 giocatori di fascia importante. Non era come la Cina che prendevano giocatore in pre-pensionamento, gli arabi hanno preso giocatori veri e i club europei hanno incassato".