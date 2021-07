Calabria: “Non credono in noi? Meglio. L’obiettivo è migliorare”

Davide Calabria, difensore del Milan, ha parlato delle ambizioni stagionali dei rossoneri allenati da Stefano Pioli. Le sue dichiarazioni

Davide Calabria, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Queste le sue dichiarazioni sulle ambizioni del Milan in questa stagione: «Noi dobbiamo cercare di fare il meglio possibile. Lo scorso anno siamo arrivati secondi e nessuno pensava che avremmo potuto raggiungere quel risultato perché i favoriti per il titolo erano le formazioni arrivate tra le prime quattro la stagione precedente. Se adesso nessuno crederà in noi, tanto meglio. L'obiettivo è continuare a migliorare».