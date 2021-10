Calabria: “I fischi a Donnarumma? Mi è dispiaciuto per lui, è un amico”

Davide Calabria, terzino del Milan, ha parlato di Gianluigi Donnarumma e dei fischi che gli hanno rivolto i tifosi durante Italia-Spagna

Intervenuto ai microfoni di 'Dribbling', programma di 'Raidue', Davide Calabria ha parlato dei fischi rivolti a Gianluigi Donnarumma in occasione di Italia-Spagna. Queste le parole del terzino del Milan. "Mi è dispiaciuto per Donnarumma che è un amico, siamo cresciuti insieme. Lui ha fatto le sue scelte, altri hanno fatto le loro, poi ognuno deve prendersi le sue responsabilità. Rispetto il pensiero di ognuno, ma sinceramente la penso in maniera diversa: io non avrei fatto una contestazione di questo genere soprattutto perché per noi, quando indossiamo la maglia della Nazionale, è importante fare una bella partita e non è mai bello che un proprio compagno venga fischiato così. Poi abbiamo perso sul campo e non per queste cose". Milan, ci sono novità su Giroud e non solo: ecco le top news di oggi.